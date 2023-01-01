Максим Артамонов
В Пермском крае похоронят участника спецоперации Никиту Хомякова
Он погиб в конце августа
В Соликамске 14 сентября похоронят погибшего в спецоперации на территории Украины Никиту Хомякова. Об этом сообщается в группе «ЧП Березники» ВКонтакте.
Его убили в зоне спецоперации 31 августа. Он участвовал в боевых действиях с самого начала СВО. Где именно и как погиб Никита Хомяков, не уточняется.
О гибели военнослужащего написал в соцсетях его брат.
Похороны запланированы на 14 сентября.
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