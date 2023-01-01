Алёна Бронникова В Перми Росприроднадзор выявил нарушения по результатам проверки нефтяного пятна в Каме Материалы переданы в прокуратуру Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

Росприроднадзор завершил проверку по факту инцидента с появлением большого масляного пятна на Каме в районе Мотовилихи, которое в июне обнаружили местные жители. Результаты показали превышение предельно допустимых концентраций содержания нефтепродуктов в Каме. Об этом сообщает Properm.ru со ссылкой на Западно-Уральское межрегиональное управление ведомства.

Материалы дела направили в Пермскую межрайонную природоохранную прокуратуру. Надзорный орган примет решение о привлечении к ответственности виновных лиц.

Напомним, 2 июня в пермских соцсетях появилась фотография большого масляного пятна на Каме, двигавшегося от Мотовилихинских заводов в сторону Коммунального моста. Прокуратура организовала проверку информации. Позже в Росприроднадзоре выяснили, что нефтяное пятно попало в реку из ливневой трубы АО «Мотовилихинские заводы».

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