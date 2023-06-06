Максим Артамонов Стала известна причина образования масляного пятна на Каме в районе Мотовилихи Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

В пресс-службе МЧС России по Пермскому краю со ссылкой на отдел по экологическому надзору Росприроднадзора рассказали, из-за чего образовалось большое масляное пятно на Каме, которое заметили жители Перми накануне. Как оказалось, оно появилось там из ливневой трубы завода.



По информации сотрудника отдела по экологическому надзору Росприроднадзора, на момент прибытия к месту большого пятна на поверхности воды не наблюдалось — были лишь небольшие следы маслянистой плёнки.



«Вода вытекает из ливневой трубы с территории АО «Мотовилихинские заводы». Взяты пробы воды — результаты будут готовы 06.06.2023. Природоохранная прокуратура проводит проверку по установлению виновника», — пояснили в ведомстве.



Напомним, утром 2 мая пермяки заметили большое масляное пятно и стали публиковать фотографии в пабликах ВКонтакте. Пермская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку. На место инцидента выехал заместитель природоохранного прокурора Дмитрий Краснопёров. К проверке привлечены также специалисты Западно-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора.

Это уже не первая ситуация с появлением маслянистого пятна на поверхности Камы в районе Мотовилихинских заводов. Осенью и летом 2022 года очевидцы делились фотографиями пятна в этом же месте, движущегося в сторону Коммунального моста.

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