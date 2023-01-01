Алёна Бронникова Срок реализации непроданных квартир в новостройках Перми займёт около 2,6 лет Такой период является одним из самых коротких среди городов-миллионников в России Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Пермь заняла лидирующие позиции в рейтинге российских городов с населением более миллиона жителей по расчётным срокам реализации непроданных квартир в новых домах. Такие данные по итогам августа подготовили специалисты Цифровой системы анализа рынка новостроек bnMAP.pro.

«Темпы и сроки реализации товарных остатков в 16 городах-миллионниках. Специалисты проанализировали кумулятивный коэффициент риска реализации первичной недвижимости и актуализировали количество лет, которое понадобится для реализации этих объемов с учётом средних темпов продаж за последние 12 месяцев», — сообщается в telegram-канале проекта.

По данным исследования, период, в течение которого будут проданы квартиры на рынке первичного жилья в Перми, составил 2,6 лет. Доля нереализованных лотов от общего проектного объёма — 61%. В общем рейтинге столицу Прикамья обогнали Нижний Новгород — 53% за 2,3 года и Красноярск — 62% за 2,3 года. Как объясняют эксперты, риск возникновения избыточного объёма проектных остатков в этих городах является минимальным.

В число городов с минимальным риском вошли также Екатеринбург (2,7 лет), Москва и Санкт-Петербург (2,9 лет). Среди городов с умеренным риском находятся шесть локаций, срок реализации непроданных лотов в которых составляет от трёх до четырёх лет. С самыми длинными расчётными сроками реализации и максимальным риском избыточного объёма остатков оказались Омск — 77% за 4,4 года, Краснодар — 75% за 4,5 года и Самара — 71% за 5,2 лет.

Ранее «Новый компаньон» сообщал о том, что Пермь оказалась на 11 месте в рейтинге девелоперов среди городов-миллионников РФ. Лидирующие позиции заняли ПЗСП и ПМД.





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