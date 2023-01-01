Алёна Бронникова Пермь оказалась на 11 месте в рейтинге девелоперов среди 16 городов-миллионников Лидерами в столице Прикамья оказались две компании Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Специалисты Цифровой системы анализа рынка новостроек bnMAP.pro составили рейтинг девелоперов в 16 российских городах с населением более миллиона жителей по итогам данных за первые шесть месяцев 2023 года. Пермь в этом списке заняла 11 место.

В составлении рейтинга учитывались валовая выручка, доля в общем объёме сделок и суммарная площадь лотов в сделках компаний.

«По итогам мониторинга лишь в четырёх городах лидерами стали разные компании — Пермь, Самара, Уфа, Челябинск. В остальных локациях обозначился один девелопер, лидирующий по всем параметрам», — отметили в bnMAP.pro.

Среди пермских компаний наибольшая доля в общем объёме сделок (17%) и суммарная площадь лотов (32,1 тыс. кв. м) оказалась у ПЗСП. Валовая выручка составила 2,7 млрд руб. Однако по объёму валовой выручки в Перми лидером оказался застройщик ПМД (3,1 млрд руб.), суммарная площадь объектов жилой недвижимости — 25,4 тыс. кв. м, доля в общем объёме — 13,4%. На третьем месте по Перми оказался «Девелопмент-Юг»: площадь лотов в сделках — 20,3 тыс. кв. м, доля в общем объёме — 10,7%, валовая выручка — 2,4 млрд руб.

В общем рейтинге первые строчки заняли девелоперы из Волгограда — DARS Development, Воронежа — «Домостроительный комбинат» и Екатеринбурга — TEN. Компании ПИК из Москвы и Setl City из Санкт-Петербурга оказались на 7 и 14 местах соответственно. Самую низкую строчку занял челябинский «МагнитоСтрой».





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