Максим Артамонов В Перми шесть отделений Почты России вернулись к прежнему графику работы Летом жители жаловались на большие очереди, а сотрудники почты — на условия труда Поделиться Твитнуть

Фото: Почта России

Как сообщили в Управлении почтовой службы по Пермскому краю, в начале сентября в четырёх районах Перми шесть почтовых отделений вернулись к работе по прежнему графику. Речь идёт об отделениях в Свердловском, Орджоникидзевском, Дзержинском и Ленинском районах города.

Так, отделение по ул. Ленина, 78 в Ленинском районе работает с понедельника по пятницу с 08:00 до 20:00, в субботу и воскресенье с 09:00 до 18:00 без перерыва.

Два отделения в Свердловском районе (ул. Академика Курчатова, 4А и ул. Гусарова, 5) работают с 08:00 до 20:00 с понедельника по пятницу и в субботу с 09:00 до 18:00 без перерыва. Выходной – воскресенье.

Время работы отделения по ул. 1-й Колхозной, 4 в Дзержинском районе – с 10:00 до 18:00 со вторника по субботу. Перерыв - с 14:00 до 15:00. Воскресенье и понедельник – выходные.

По ул. Кронита, 8 в Орджоникидзевском районе почтовое отделение работает с понедельника по пятницу с 08:00 до 20:00, в субботу и воскресенье с 09:00 о 18:00 без перерыва.

В Кировском районе с конца августа почта также возобновила приём клиентов в м/р Крым по ул. Дунайской, 17. Отделение работает со вторника по пятницу с 10:00 до 19:00 и в субботу с 09:00 до 18:00 с перерывом с 13:00 до 14:00, выходные дни — воскресенье и понедельник.

Во всех этих отделениях доступны все почтовые и финансовые услуги: можно отправить и получить письма и посылки, оплатить коммунальные услуги, оформить подписку и купить товары первой необходимости, отметили в пресс-службе регионального управления Почты России.

Напомним, в июле в некоторых почтовых отделениях Перми образовались огромные очереди. Горожане публиковали в социальных сетях фотографии, снабжая их нелестными комментариями в адрес Почты России. Проблема возникла не только в Перми, но и в других российских городах.

Тогда в пресс-службе Управления Федеральной почтовой службы Пермского края пояснили, что некоторые почтовые отделения Перми сменили график работы. Это было сделано из-за нехватки персонала. Дефицит кадров в компании объяснили летними отпусками и тем, что «многие сотрудники традиционно предпочитают проводить летние месяцы на дачах, а осенью возобновляют работу в компании».

Эти события произошли на фоне падения объёмов международных отправлений, что вызвало большие убытки компании по итогам 2022 года (более 27 млрд руб.) и, как следствие, сокращение штата. С другой стороны, в этом году началось реформирование законодательства о почтовой связи — изменилась система доставки пенсий наличными. Если раньше пенсионеры могли выбрать, кто принесёт им деньги — Почта России или альтернативные компании, работающие по договору с Пенсионным фондом РФ, то с 1 мая обязанность по доставке пенсий и социальных выплат возложили на почтальонов.

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