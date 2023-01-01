Максим Артамонов Дрессировщик Игорь Корчагин проходит курс реабилитации После черепно-мозговой травмы у него начались необратимые изменения Поделиться Твитнуть

Фото: CircusLOVE

В Перми пострадавшему артисту Игорю Корчагину проводят курс реабилитации после интенсивной терапии. Он сейчас находится в состоянии средней тяжести. Медики продолжают курс лечения последствий травмы. Об этом сообщает telegram-канал CircusLOVE.

По данным источников канала, после полученной черепно-мозговой травмы у Корчагина наступили необратимые изменения. Они затрудняют его восстановление. Сейчас он проходит курс реабилитации и может принимать пищу самостоятельно. Но о полном восстановлении и какой-то активности пострадавшего речи не идёт.

Информацию о состоянии артиста «Новому компаньону» подтвердили в краевом минздраве.

«Продолжает лечение, находится в состоянии средней степени тяжести», — отметили в ведомстве.

Напомним, в конце августа гендиректор Большого московского цирка Эдгард Запашный сообщил, что Игорь Корчагин пошёл на поправку. По его словам, Корчагина уже переводят из реанимации в обычную палату, далее мужчину ждёт лечение в отделении реабилитации.

Игорь Корчагин попал в реанимацию ГКБ им. Тверье 3 июля после потасовки артистов с сотрудниками ЧОПа в общежитии Пермского цирка. Одному из охранников, уроженцу Киргизии Самандару Исмаилову было предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью. Его задержали сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Пермскому краю. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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