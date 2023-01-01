В Карагае похоронят погибшего в СВО 36-летнего мобилизованного Алексея Аликина Прощание состоится 11 сентября Поделиться Твитнуть

фото: администрация Карагайского муниципального округа

В ходе СВО на Украине, в ДНР и ЛНР 29 августа при выполнении боевой задачи погиб житель села Карагай Пермского края Алексей Аликин. Об этом сообщили в администрации Карагайского муниципального округа и выразили глубокие соболезнования родным и близким Алексея: «Мы скорбим вместе с Вами».

На военную службу Алексей был призван в рамках частичной мобилизации. Ему было 36 лет. «Когда меня призвали, я долго не раздумывал — надо защищать нашу страну, значит надо», — процитировали слова солдата местные чиновники. Их он говорил, когда приезжал домой в краткосрочный отпуск.

Прощание с военнослужащим состоится 11 сентября в 11.30 на площади Карагайского Дома культуры (с. Карагай, ул. Гагарина, 1).

Напомним, в мае этого года в Карагае простились с 34-летним Сергеем Аликиным. Сообщалось, что местный житель погиб в боях за Артёмовск.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.