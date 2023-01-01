Елена Синица В Пермском крае 23 мая простятся с погибшим на СВО 34-летним Сергеем Аликиным Житель Карагая погиб в боях за Артёмовск Поделиться Твитнуть

В ходе специальной военной операции 14 апреля 2023 года при выполнении боевой задачи погиб Аликин Сергей из с. Карагай Пермского края. Об этом сообщает пресс-служба администрации Карагайского муниципального округа.

Сергей Аликин добровольцем вступил в ряды ЧВК «Вагнер». Он погиб в бою за Артёмовск.

Власти выразили соболезнования родным и близким погибшего. Прощание с бойцом пройдёт завтра, 23 мая, в 12.30 на площади Карагайского дома культуры, в 13.00 состоится траурный митинг. В 11.45 в церкви с. Карагай пройдёт отпевание усопшего.

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