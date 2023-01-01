Алёна Бронникова Палата по патентным спорам рассмотрит ходатайство автора пермского арт-объекта Заседание назначено на 18 сентября Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Требования создателя фразы «Счастье не за горами» художника Бориса Матросова об отзыве прав на неё у нытвенского предпринимателя Алексея Мальцева рассмотрит Палата по патентным спорам. Как уточняет портал Properm.ru, заседание назначено на 18 сентября.

Автор произведения «Пермский звериный стиль», директор ипмиджевого центра «Сенатор» Борис Эренбург рассказал изданию о том, что права на фразу были закреплены в 2016 году. Тогда было заключено лицензионное соглашение о выпуске сувениров с изображением знаменитого арт-объекта в Перми. Он добавил, что речь идёт об авторских правах, а торговая марка ранее не создавалась.

«Регистрировать фразы действительно можно, но не с такой явно корыстной целью, отбирая интеллектуальную собственность у автора. Что бы значила эта фраза для пермских сувениров, не будь арт-объекта Бориса Матросова? Абсолютно ничего», — цитирует издание Бориса Эренбурга.

В ноябре прошлого года Алексей Мальцев подал документы на регистрацию товарного знака в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, чтобы запустить под ним производство одежды и обуви. В апреле 2023 года Роспатент товарный знак был зарегистрирован Роспатентом.

В августе стало известно, что Борис Матросов потребовал отозвать права у Алексея Мальцева на известную фразу. Выяснилось, что сам художник не давал согласия на создание торговой марки с его фразой. Предприниматель, который зарегистрировал её в качестве товарного знака, начал предлагать сувенирным лавкам и издателям платить ему проценты с продаж, ссылаясь на то, что он является правообладателем. Некоторые из них согласились на это предложение.

Адвокаты утверждают, что автор арт-объекта имеет все шансы восстановить права на «Счастье не за горами». По словам адвоката Романа Ахметова, представляющего интересы Бориса Матросова, закон содержит ряд ограничений на регистрацию в качестве товарного знака произведения, ставшего известным на территории России. И заинтересованное лицо может добиться признания недействительным предоставление правовой охраны этому товарному знаку.





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