Опубликовано видео аварии, в которой автобус в Перми на полном ходу сбивает пешехода Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В социальных сетях опубликовано видео аварии, в которой автобус № 68 в Перми сбивает 16-летнюю девушку. О происшествии «Новый компаньон» сообщал 7 сентября.

На кадрах, снятых видеорегистратором, установленным в автобусе, видно, что автобус сбивает пешехода практически на полном ходу. Девушка появляется на проезжей части неожиданно, от удара её отбрасывает сразу на несколько метров вперёд. Она лежит без движения, к ней подбегают люди и вызывают экстренные службы по телефону.

Авария случилась в четверг около 7.20 у дома № 4в по ул. Холмогорской. По предварительной информации, пострадавшая переходила проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

Девушку отвезли в больницу. В минздраве «Новому компаньону» сообщили, что её состояние тяжёлое.

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