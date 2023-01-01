В Перми 7 сентября автобус сбил девушку С тяжёлыми травмами она госпитализирована Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В четверг, 7 августа, в 7.20 у дома № 4в по ул. Холмогорской в Перми произошло ДТП. Водитель автобуса сбил девушку 2007 г.р. О происшествии сообщили в пресс-службе краевого управления полиции.

По предварительной информации, пострадавшая переходила проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

Девушку отвезли в больницу, она получила тяжёлые травмы.

В минздраве «Новому компаньону» сообщили, что пациентка госпитализирована, её состояние тяжёлое.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.