В спецоперации погиб бывший сотрудник МЧС из Перми Антон Задорин Его похоронят 8 сентября Поделиться Твитнуть

Антон Задорин

59.ru

В ходе СВО на Украине 27 августа погиб бывший механик МЧС из Перми Антон Задорин. Об этом сообщает 59.ru со ссылкой на родственников военнослужащего.

Мужчине было 43 года. В 2023 году он подписал контракт с Минобороны и был направлен на Украину, служил десантником. У Антона Задорина осталось двое детей.

Похороны военнослужащего пройдут 8 сентября. Прощание с ним начнётся в 11:00 на ул. Новогайвинской, 71.

Ранее сообщалось, что в СВО погиб житель Кишертского муниципального округа Пермского края Дмитрий Сычкин. Он был разведчиком-наводчиком.

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