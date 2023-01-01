Максим Артамонов На Украине погиб военнослужащий из Прикамья Дмитрий Сычкин Он был разведчиком-наводчиком Поделиться Твитнуть

Во время российской спецоперации на территории Украине погиб житель Кишертского муниципального округа Пермского края Дмитрий Сычкин. Об этом сообщает пресс-служба местной администрации на официальной странице в соцсети ВКонтакте.

Дмитрий Сычкин родился в посёлке Кордон. Он был разведчиком-наводчиком разведывательного взвода разведывательной роты десантно-штурмового полка гвардейской десантно-штурмовой дивизии.

Обстоятельства его гибели и когда будет похоронен военнослужащий, местные власти не уточнили.

Ранее стало известно, что в спецоперации погиб мастер спорта России по гиревому спорту, многократный чемпион Прикамья, пермяк Фёдор Сальников. У него остались жена, две дочери и сын.

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