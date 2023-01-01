В ходе спецоперации погиб многократный чемпион Пермского края по гиревому спорту У Фёдора Сальникова осталось трое детей Поделиться Твитнуть

Фёдор Сальников

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В ходе СВО на территории Украины 29 августа погиб мастер спорта России по гиревому спорту, многократный чемпион Прикамья, пермяк Фёдор Сальников. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на пермское отделение Всероссийской федерации гиревого спорта.

Его коллеги говорят, что Фёдор был решительным и мужественным человеком, он всегда делился своим спортивным опытом с молодыми спортсменами и внёс значительный вклад в развитие гиревого спорта в Пермском крае.

Спортсмены выразили искренние соболезнования родным и близким Фёдора Сальникова.

У него остались жена, две дочери и сын. О дате и месте прощания будет объявлено дополнительно.





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