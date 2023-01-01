Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Краевая филармония открывает сезон Поделиться Твитнуть

В Пермской краевой филармонии начинается 88-й концертный сезон. Первым камерным концертом в Органном зале станет выступление пианиста Андрея Дубова (Москва) с программой «Русская сказка» (6+) 11 сентября. Концерт из произведений Мусоргского, Чайковского, Рахманинова и Стравинского станет первым в программе абонемента «Волшебные звуки рояля». Как уже сообщалось, в этом сезоне филармония возобновила работу концертных абонементов.

16 сентября откроется программа абонемента «Король инструментов», посвящённого органной музыке. В Перми выступит солист Вятской филармонии Илья Ризаев, который исполнит музыку эпох барокко и романтизма (6+).

Днём 17 сентября пройдёт первый детский концерт сезона: Оркестр русских народных инструментов имени В. Салина вместе с заслуженной артисткой РФ Татьяной Жарковой выступит с программой по «Сказке о царе Салтане» (6+) Пушкина.

Концерт «Два гения. Два юбилея» (6+) 20 сентября откроет абонемент «Модные клавиши». Дуэт молодых пианистов — Ирина Силиванова и Максим Пурыжинский — посвящает свою программу 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова и 190-летию со дня рождения Иоганнеса Брамса. Прозвучат два больших симфонических сочинения — Симфония № 4 Брамса и «Симфонические танцы» Рахманинова в авторских переложениях для двух фортепиано.

Пермские музыканты подготовили к новому концертному сезону несколько премьер. 25 сентября солисты филармонии певец Эдуард Морозов и пианистка Гульназ Гарипова представят песенный вечер «Мы для песни рождены» (6+), посвящённый классической советской эстраде; а 15 октября с премьерной программой «Музыка старого города» (6+) в Органном зале выступит «Хорус-квартет» с органисткой Евгенией Камянской.

Официальное открытие филармонического сезона 2023/24 планируется на октябрь. Пройдёт ли он в новом, реконструированном Большом концертном зале, мы узнаем совсем скоро.

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