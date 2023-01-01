Пермская филармония возобновляет систему концертных абонементов Продажи на 88-й сезон пройдут с 15 августа по 15 сентября Поделиться Твитнуть

Министерство культуры Пермского края

Пермская краевая филармония после трёхлетнего перерыва возвращается к системе тематических концертных абонементов. В новом, 88-м филармоническом сезоне их будет 23. Как всегда, каждый из абонементов «заточен» на целевую аудиторию: любителей симфонической, органной, фортепианной, камерной, джазовой, народной, старинной и авангардной музыки, вокального и хорового пения, на разные социальные и возрастные группы.

Абонементы — один из самых действенных инструментов репертуарной политики Пермской филармонии, позволяющий продюсировать собственный концертный контент.

По словам директора филармонии Галины Кокоулиной, благодаря системе абонементов филармония воплощает собственные репертуарные и программные идеи и под них приглашает музыкантов.

Абонемент № 1, по традиции, — «Симфонические вечера». Он откроется 21 октября концертом Уральского академического филармонического оркестра, который под управлением народного артиста России Дмитрия Лисса исполнит произведения Чайковского и Прокофьева. Солист — Никита Борисоглебский (скрипка). В течение сезона в рамках абонемента выступят Национальный симфонический оркестр Республики Башкортостан с программой «Симфонический Голливуд»; Российский государственный симфонический оркестр кинематографии под управлением народного артиста России Сергея Скрипки и Московский государственный академический симфонический оркестр под управлением народного артиста России Павла Когана.

Два очень насыщенных абонемента посвящены органной музыке: в расписании абонемента «Король инструментов» — шесть концертов, а в программе абонемента «Орган +» — целых семь. В Пермь прибудут самые любимые пермской публикой органисты — Александр Фисейский, Тимур Халиуллин, Лука Гаделия, а также новые исполнители, которые выступят здесь впервые. Орган будет звучать в ансамбле с балалайкой, армянским дудуком, саксофоном, лютней, фортепиано, арфой и даже стеклянной арфой.

Ещё один органный абонемент — «В королевстве органа» — предназначен специально для детей, в его рамках запланировано четыре концерта. Вообще, в этом филармоническом сезоне четыре абонемента созданы специально ради юных меломанов.

Один из самых популярных абонементов на протяжении всех лет работы филармонии — «Волшебные звуки рояля» — предлагает в этом сезоне пять концертов. В Перми будут играть пианисты Дмитрий Маслеев, Иван Бессонов, Андрей Дубов, Марсель Тадокоро (Франция — Япония) и Жуй Мин (Китай).

Абонемент «И струны пели» предлагает три концерта, причём в двух из них выступит популярнейший скрипач, лауреат XV Международного конкурса им. Чайковского Гайк Казазян; он сыграет сольный концерт и выступит с камерным оркестром B-A-C-H. Ещё один концерт абонемента — дуэт альтиста Сергея Полтавского и пианистки Натальи Соколовской. Оба исполнителя в Перми не впервые и уже заслужили любовь пермских слушателей.

Шесть концертов запланированы в рамках джазового абонемента, три концерта — в рамках литературного абонемента «Магия слова», пять концертов — в рамках абонемента «Музыка мира», посетители которого услышат музыку Ирландии, фламенко, рождественские мелодии Западной Европы, средневековую европейскую музыку.

Собственные авторские абонементы получили коллективы Пермской филармонии: Оркестр русских народных инструментов, Уральский государственный камерный хор, «Хорус-квартет» и квартет «Каравай».

Среди новинок сезона — абонемент «Наши звёзды», посвящённый творчеству юных музыкантов Пермского края.

Пермская филармония успешно работала в рамках абонементной системы до сезона 2019/20, вынужденный перерыв был связан с санитарными ограничениями во время пандемии ковида.

Как и в прежние годы, продажа абонементов пройдёт в кассе Органного зала и на сайте филармонии с 15 августа по 15 сентября.

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