Алёна Бронникова Власти Прикамья определили концессионера по строительству экотехнопарка в Софронах Концессионное соглашение планируется подписать с компанией, близкой к Виктору Харитонину Поделиться Твитнуть

Власти Пермского края определили концессионера по строительству мусоросортировочного комплекса в Софронах. Согласно опубликованному 7 сентября на сайте регионального правительства проекту, договор планируется заключить с ООО «Энвиком-Пермь».

«Правительство Пермского края постановляет заключить концессионное соглашение в отношении создания и эксплуатации объектов, на которых осуществляется обработка, энергетическая утилизация твёрдых коммунальных отходов без проведения конкурса с ООО "Энвиком-Пермь"», — сообщается в документе.

Полномочия концедента будут осуществлять министерство ЖКХ и минимущества Прикамья. По условиям концессионного соглашения, «Энвиком-Пермь» обязано возвести объект за свой счёт или с привлечением средств, право собственности будущего экотехнопарка будет принадлежать концеденту.

Минимальный поступающий на обработку объём ТКО составит 250 тыс. тонн в год. В целом планируется возвести два участка. Комплекс по обработке ТКО должен быть построен не позднее 1 января 2026 года, срок его эксплуатации должен быть не менее 20 лет. Комплекс энергетической утилизации органической фракции, входящей в ТКО, необходимо построить до конца 2027 года, срок эксплуатации должен составить не менее 18 лет. Доля направляемых на захоронение отходов комплекса после введения в эксплуатацию обоих участков не должна превышать 35% от общей массы поступающих ТКО. Площадь передаваемого в аренду земельного участка в Софронах для строительства комплекса — 89 тыс. кв. м, вместе с ним будут переданы автовесовая и дорога на полигон.

Общий объём инвестиций концессионера составит почти 4,7 млрд руб. Из них более 3,4 млрд будет направлено на строительство первого участка, остальное — на возведение второго. Без внесения изменений в соглашение объём инвестиций концессионера может быть увеличен не более чем на 20% от изначальной суммы. Соглашение заключается 2023-2045 годы.

По данным сайта checko.ru, ООО «Энвиком-Пермь» занимается обработкой и утилизацией неопасных отходов. Зарегистрировано в августе 2022 года. Генеральный директор Анастасия Рожкова, ей принадлежит 49% капитала организации. Также учредителем является международная компания ООО «Огмент Инвестмент Лимитед» (доля капитала -51%), ставшая в феврале 2023 года официальным владельцем Краснокамского ЦБК «Кама». Бенефициаром компании считается российский бизнесмен Виктор Харитонин, совладелец фармацевтического холдинга «Фармстандарт».





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