Максим Артамонов «Ростех» не будет строить мусоросортировочный комплекс в Пермском крае В регионе нет потребностей в решениях госкорпорации Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

На заседании комитета по городскому хозяйству Пермской городской думы депутаты обсудили вопрос о перспективах строительства на территории Перми мусоросортировочных комплексов и объектов энергетической утилизации ТКО. С докладом по этому вопросу выступил руководитель регионального представительства «Ростеха» Александр Лаврин.

Он сообщил, что с весны этого года обсуждал с краевыми властями тему строительства мусоросортировчнх комплексов, но ему заявили, что не нуждаются в решениях госкорпорации.

«У Ростеха есть компетенция по утилизации отходов. Мы широко представлены в Москве и Московской области. И, на мой взгляд, в Пермском крае была такая ниша. Я обращался в Министерство ЖКХ, внятных ответов не получил, встречался с коллегами по экологии. С мая эта "Санта-Барбара" шла. Мы пришли к следующему: в Пермском крае ведётся работа по заключению концессионного соглашения о строительстве мусоросортировочного комплекса в Софронах и потребности в решениях со стороны "Ростеха" у Пермского края нет», —пояснил Лаврин.

Один из комплексов Ростеха по переработке отходов. Из презентации Александра Лаврина

Он также отметил, что мощности комплекса в Софронах будут рассчитаны на 250 тыс. тонн, «Ростех» предлагал решение по переработке 300 тыс. тонн в год.

«Наше ключевое преимущество было в том, что до 70% строительства этого сортировочного центра привлекается федеральное софинансирование», — также добавил представитель «Ростеха».

Кроме того, госкорпорация, по словам Лаврина, предлагала краевым властям построить мусоросжигающий завод мощностью 500 тыс. тонн. Однако в правительстве Пермского края Лаврина заверили, что регион не нуждается в таких мощностях. В то же время «Ростех» сейчас ведёт переговоры с властями по решению проблемы с утилизацией строительного мусора, поскольку это актуально для многих российских регионов. Также обсуждаются вопросы по очистке сточных вод, установке автоматов по сбору вторсырья.

В ходе обсуждения депутата Владимир Моловских задал вопрос: какой объём отходов образуется в Пермском крае?

«На основании той информации, которую мне предоставили — 700 тыс. тонн, и эта доля уменьшается. Экологи говорят, что 1 млн тонн отходов, правительство - что 700 тыс. тонн. Росприроднадзор выявил, что процент отходов, которые проходят сортировку в Пермском крае, составляет 4%. То есть выявление 4% полезной фракции. На наших площадках мы можем обеспечить до 30%», — сообщил Лаврин.

В итоге депутаты приняли информацию к сведению, председателю профильного комитета гордумы Максиму Спириднову депутаты направят свои предложения. Среди них просьба пригласить чиновников, чтобы выяснить реальные объёмы отходов.

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