Проект новой сцены Пермского театра оперы и балета направят на экспертизу до конца года Проектирование завершится в ближайшие месяцы Поделиться Твитнуть

Проект новой сцены Пермского театра оперы и балета будет отправлен на госэкспертизу в этом году. Об этом этом на пресс-сконференции, посвящённой открытию нового сезона театра, сообщили глава краевого минкульта Алла Платонова.

По её словам, в 2022 году работу по проектированию пришлось остановить из-за сложностей с финансированием, однако сейчас проблема решена, и проектирование должно завершиться до конца года. Затем проект сразу направят на госэкспертизу.

Напомним, в июне губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на встрече с редакторами СМИ также обещал, что до конца года будет полностью сделана проектно-сметная документация (ПСД) новой сцены. Он напомнил, что создание ПСД объекта в своё время на себя хотел взять российский бизнесмен-миллиардер Роман Абрамович, но работы остановились из-за санкций. Для завершения проектирования театра нужно было найти бюджетные средства, и они были найдены, заявил Махонин.

О сроках строительства губернатор высказывался ранее. По его словам, завершить проектирование новой сцены необходимо, так как на это уже выделены средства, а далее — будут приниматься управленческие решения, в зависимости от того, как станут развиваться события. Он отмечал, что важно выстраивать приоритеты: «Если экономика развивается — налогов становится больше, то мы больше строим и исполняем свои социальные обязательства. Если нет — мы должны с чем-то расставаться».

Стоимость строительства нового здания театра оценивалась властями в 15-20 млрд руб.

Новую сцену планируется построить в Разгуляе, на участке, ограниченном сквером им. Татищева, улицами Суксунской и Петропавловской и жилыми домами по улицам Клименко и Ленина.

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