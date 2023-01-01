Проект новой сцены Пермского театра оперы и балета будет готова к концу года Сроки начала строительства не определены Поделиться Твитнуть

Эскиз нового здания театра оперы и балета из презентации бюро wHY

Администрация Перми

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на встрече с редакторами СМИ сообщил, что до конца года будет полностью сделана проектно-сметная документация (ПСД) нового сцены Пермского театра оперы и балета.

Он напомнил, что создание ПСД объекта в своё время на себя хотел взять российский бизнесмен-миллиардер Роман Абрамович, но работы остановились.

«Понятно, что санкционный режим, понятно, что очень много помогает в СВО, обмене пленными», — прокомментировал глава региона.

Он добавил, что для завершения проектирования театра нужно было найти бюджетные финансовые средства, и они были найдены.

О сроках строительства театра губернатор высказывался ранее. По его словам, завершить проектирование новой сцены необходимо, так как на это уже выделены средства, а далее — будут приниматься управленческие решения, в зависимости от того, как станут развиваться события. Он отмечал, что важно выстраивать приоритеты: «Если экономика развивается — налогов становится больше, то мы больше строим и исполняем свои социальные обязательства. Если нет — мы должны с чем-то расставаться».

В марте этого года стало известно, в адресную инвестиционную программу Пермского края внесены коррективы по срокам строительства новой сцены Пермского театра оперы и балета. Ранее в программе было указано, что объект построят в 2018-2027 годах, сейчас — в 2018-2032 годах.

Стоимость строительства нового здания театра оценивалось властями в 15-20 млрд руб.

Новую сцену театра планируется построить в Разгуляе на участке, ограниченном сквером им. Татищева, улицами Суксунской и Петропавловской и жилыми домами по улицам Клименко и Ленина.

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