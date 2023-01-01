Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Фёдор Федотов поставит свою первую большую оперу Сценографию и костюмы создаёт соавтор Константина Богомолова Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено пресс-службой Пермского театра оперы и балета

Режиссёр Фёдор Федотов заработал своё право на первую большую оперную постановку. В марте 2024 года он должен представить свою версию «Тоски» (16+) Джакомо Пуччини. До этого штатный режиссёр Пермской оперы поставил два камерных спектакля — «Река Кёрлью» (12+) Бенджамина Бриттена и «Похмелье» (18+) Георгия Фёдорова.

Художником-постановщиком спектакля выступит Лариса Ломакина — постоянный соавтор Константина Богомолова. В Пермской опере вместе с режиссёром она поставила «Кармен» (18+) Бизе и «Летучего Голландца» (16+) Вагнера.

Музыкальный руководитель постановки и дирижёр — Тимур Зангиев, известный многими работами в Большом театре и Московском музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко.

«Тоска» была представлена в Пермской опере в мае нынешнего года в концертном исполнении в качестве бенефиса Вероники Джиоевой.

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