Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Артём Абашев возвращается в Пермскую оперу Дирижёр выступит музыкальным руководителем балетной постановки Поделиться Твитнуть

Артём Абашев

Никита Чунтомов

В новом, 152-м сезоне Пермский театр оперы и балета возобновляет сотрудничество с Артёмом Абашевым — в качестве приглашённого дирижёра. Бывший главный дирижёр театра выступит музыкальным руководителем новой балетной постановки — «Ярославны» (12+) Бориса Тищенко по мотивам «Слова о полку Игореве».

Как уже сообщалось, этим балетом начнёт свой «второй заход» в театр художественный руководитель балетной труппы Алексей Мирошниченко. В качестве художников-постановщиков выступят постоянные соавторы Мирошниченко Альона Пикалова (сценография) и Татьяна Ногинова (костюмы).

Как всегда на своих авторских проектах, Алексей Мрошниченко сам написал для балета новое либретто.

Артём Абашев работал в Пермском театре оперы и балета с 2013 года, начинал как пианист — солист оркестра MusicAeterna, с сентября 2019-го по январь 2022 года был главным дирижёром театра. После внезапного увольнения в декабре 2021 года уроженец Чайковского вошёл в пул дирижёров Большого театра России.

Премьерная серия показов «Ярославны» пройдёт 15, 16 и 17 декабря.

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