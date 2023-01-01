В администрации Перми могут смениться два вице-мэра Официально информацию никто не комментирует Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В администрации Перми в ближайшее время могут смениться кураторы двух блоков: «городское хозяйство» и финансово-экономического. Об этом стало известно изданию «Коммерсантъ-Прикамье».

По информации газеты, куратор городского хозяйства вице-мэр Дмитрий Галиханов может стать руководителем ГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» (УАДиТ). Возглавлявший ведомство Андрей Угольков сейчас находится в СИЗО по обвинению в получении взятки.

Финансово-экономический блок может возглавить директор Агентства инвестиционного развития Яна Фурман. Сейчас блок возглавляет в качестве и.о. замглавы Вера Титяпкина, начальник департамента финансов.

В минтрансе, минэке и мэрии заявили, что никаких официальных решений пока нет, и обещали прокомментировать информацию позже.

Ранее издание также сообщало о намерении нового руководства мэрии назначить новых замглавы по внутренней политике (основной кандидат — замглавы Кирова Сергей Трошков) и по общественной безопасности (основной кандидат — начальник департамента общественной безопасности Андрей Туров).

Напомним, новый мэр Перми Эдуард Соснин изменил структуру администрации города. Он привёл её в соответствие со структурой краевого правительства.

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