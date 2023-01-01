Максим Артамонов В Соликамске появился кукольный ресторан суши и роллов «Ёбидоёби» Таким образом компания продвигает новый формат франшизы для небольших городов Поделиться Твитнуть

фото Ёбидоёби

Сеть доставки японской еды «Ёбидоёби» установила миниатюрную копию своего ресторана размером с книгу в Соликамске и других российских городах. Фотографии кукольных ресторанов пользователи публикуют в соцсетях. В компании сообщили, что акция приурочена к запуску нового формата франшизы «Ёбидоёби-лайт» для городов с населением до 250 тыс. чел. Франчайзи нужны небольшое помещение, меньше оборудования и минимальные стартовые вложения, утверждают организаторы.

Внутри мини-здания полностью воссоздали дизайн интерьера сети — фирменные цвета, мебель и логотип. На столиках и стойке администратора — брендированные пакеты и палочки, а в коробках — крошечные роллы.

фото «Ёбидоёби»

Кроме Соликамска, такие мини-рестораны появились в Орске, Кисловодске, Сызрани, Орехово-Зуево и Гатчине.

фото «Ёбидоёби»

Всего таких домиков шесть — по одному в каждом городе.

«Ёбидоёби» — российская сеть доставки суши и роллов, основанная в 2016 году Константином Зименом и Дмитрием Прадедом. Компания работает по системе франшизы. По утверждению собственников, на сегодняшний день у сети более 80 партнёров в 159 городах России.

С момента основания представители сети принимали участие в нескольких судебных процессах, связанных с названием бренда. В самой компания утверждают, что её название — транслитерация с японского языка фразы «День недели — суббота».

Так, в 2020 году Суд по интеллектуальным правам отказал в регистрации товарного знака, так как обозначение может быть воспринято потребителем как образованное от нецензурного слова, и его регистрация в качестве товарного знака не соответствует требованиям законодательства.

В апреле этого года суд Красноярска обязал компанию сменить название, поскольку оно противоречит «общеизвестным принципам гуманности и морали», а также ассоциируется с бранной ненормативной лексикой. Компании дали три месяца на ребрендинг. Сейчас представители сети пытаются оспорить решение суда.

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