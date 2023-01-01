Максим Артамонов В региональном управлении почтовой связи рассказали о причинах очередей в Перми Проблему обещают решить этой осенью Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Управления почтовой связи по Пермскому краю

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко встретился с директором Управления федеральной почтовой связи Прикамья Натальей Дорониной, чтобы обсудить проблему несвоевременной доставки пенсий, длительности отправки корреспонденции и причины больших очередей в почтовых отделениях. Об этом Игорь Сапко сообщил на своей странице ВКонтакте.

Встреча состоялась в связи с тем, что последнее время в адрес краевого омбудсмена «стало поступать много обращений, связанных с работой почтовых отделений», отметил Сапко.

По его словам, основные проблемы связаны с тем, что только в мае почте были переданы функции по доставке пенсий и социальных пособий. «Требовалось время, чтобы наладить механизм слаженной работы», — пояснил Сапко.

Как сообщила Наталья Доронина, в осенне-зимний период сложностей быть не должно, нормативы будут выполняться. Укомплектованность кадров сегодня составляет 89%. Проблемной остаётся работа Пермского магистрального сортировочного центра на Перми II, где не хватает сотрудников. Также остаются вопросы укомплектованности шести отделений почты в Индустриальном и Ленинском районах. Эту проблему руководство почтовой службы обещает решить в ближайшее время.

Доронина также отметила, что на сегодняшний день в регионе отремонтировано 44 отделения, в основном в сельской местности, появилось три новых быстровозводимых конструкций. В этом году будет отремонтировано ещё 16 отделений. Информацию по каждому почтовому отделению можно получить в мобильном приложении. Также работает горячая линия: 8-800-3000-373.

Напомним, в июле в некоторых почтовых отделениях Перми образовались огромные очереди. Горожане публиковали в социальных сетях фотографии, снабжая их нелестными комментариями в адрес Почты России. Проблема возникла не только в Перми, но и в других российских городах.

Тогда в пресс-службе Управления Федеральной почтовой службы Пермского края пояснили, что некоторые почтовые отделения Перми сменили график работы. Это было сделано из-за нехватки персонала. Дефицит кадров в компании объяснили летними отпусками и тем, что «многие сотрудники традиционно предпочитают проводить летние месяцы на дачах, а осенью возобновляют работу в компании».

Эти события произошли на фоне падения объёмов международных отправлений, что вызвало большие убытки компании по итогам 2022 года (более 27 млрд руб.) и, как следствие, сокращение штата. С другой стороны, в этом году началось реформирование законодательства о почтовой связи — изменилась система доставки пенсий наличными. Если раньше пенсионеры могли выбрать, кто принесёт им деньги — Почта России или альтернативные компании, работающие по договору с Пенсионным фондом РФ, то с 1 мая обязанность по доставке пенсий и социальных выплат возложили на почтальонов.

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