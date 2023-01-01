При приёмке сада Гоголя в Перми обнаружены недочёты Подрядчик должен исправить их за неделю Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Перми прошла приёмка сада Гоголя. Его ремонт значился в перечне мероприятий к празднованию 300-летнего юбилея города.

Приёмочная комиссия, в которую вошли представители подрядной организации, департамента дорог и благоустройства, управления по экологии, территориального подразделения Ленинского района МКУ «Содержание объектов благоустройства», выявили мелкие недочёты. Об этом сообщили в районной администрации.

Исполнителю работ дано задание исправить их в течение недели. После этого обновлённый сад откроют для посетителей.

Администрация Перми

Напомним, в рамках ремонта в саду Гоголя обещали обустроить около 5 тыс. кв. м пешеходных дорожек и постелить 5,2 тыс. кв. м рулонного газона, высадить 82 новых дерева, 1700 кустарников и более 5 тыс. растений-многолетников.

Отреставрирована подпорная стена, установлены новые урны, скамейки, качели, покрашены и обновлены тренажёры на спортивной площадке. В саду установлены настоящие газовые фонари.

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