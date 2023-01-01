В пермском саду Гоголя установили газовые фонари Сейчас с ними проводятся пусконаладочные работы Поделиться Твитнуть

фото: тг-канал Александра Русанова

В пермском саду им. Гоголя (перекрёсток улиц Попова и Окулова) уложено 3 тыс. кв. м плитки на променадной части и дорожках, продолжается обустройство ливневой канализации, на спортивной площадке появились тренажёры. Об этом сообщил глава Ленинского района краевого центра Александр Русанов.

По его словам, в саду уже установлены настоящие газовые фонари, сейчас с ними проводятся пусконаладочные работы.

Также уложено более 4,2 тыс. кв. м рулонного газона, высажено 3 тыс. многолетних растений, 1,6 тыс. кустарников и 40 деревьев.

Сад им. Гоголя один из старейших скверов Перми, который известен с 1909 года. Благоустройство сада должно завершиться в конце августа.

фото: тг-канал Александра Русанова

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