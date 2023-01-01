Несмотря на план «Ковёр», 5 сентября рейсы из Перми прибыли в Москву по расписанию Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Утром 5 сентября в столичных аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово был объявлен план «Ковёр», в результате чего были задержаны или отменены полтора десятка рейсов. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

План «Ковёр» применяют при незаконном пересечении границы, а также при появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов. За последнюю неделю столичные аэропорты не раз сообщали об ограничении полётов из-за атак дронов.

Сегодня утром из Перми в Москву вылетели три рейса: по одному во Внуково, Домодедово и Шереметьево. По данным онлайн-табло аэропортов, самолёты совершили посадки в пунктах назначения по расписанию.

Напомним, рейсы из Перми 31 августа не смогли вовремя приземлиться в московских аэропортах из-за атаки БПЛА.

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