Рейсы из Перми 31 августа не смогли вовремя приземлиться в московских аэропортах Массовая задержка рейсов могла произойти из-за БПЛА Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Утренние рейсы Пермь — Москва авиакомпаний S7 и «Победа», вылетевшие около 7 час. 31 августа, не смогли приземлиться в аэропортах назначения Домодедово и Внуково, первый перенаправили в Шереметьево. а рейс «Победы», согласно данным электронного табло Внуково, полетел через Санкт-Петербург и прибыл в столицу лишь в 10:05 по московскому времени. Об этом пишет 59.ru.

Как сообщает ТАСС, всего сегодня утром был задержан прилёт более 40 рейсов в столичные аэропорты. По сведениям телеграм-канала «Baza», в двух аэропортах Москвы объявляли план «Ковер». Как ранее разъясняли эксперты, при объявлении этого плана закрывается воздушное пространство на всех высотах и никто не может летать, кроме военных и спасательных бортов.

Причины введения плана не сообщаются. Задержка рейсов могла произойти из-за беспилотника.

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