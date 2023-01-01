Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Бывший пермский министр стал замдиректора Третьяковки по строительству и эксплуатации Вячеслав Торчинский будет представлен коллективу галереи 5 сентября Поделиться Твитнуть

Сергей Федосеев

Во вторник, 5 сентября, в Государственной Третьяковской галерее состоится заседание директората, на котором коллективу будет представлен новый заместитель директора учреждения по строительству и эксплуатации. Источник в галерее подтвердил «Новому компаньону», что это будет бывший министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский.

Ранее сообщалось, что чиновник покинул свою недавнюю должность в Министерстве экономического развития РФ.

Напомним, после увольнения из краевого правительства в ноябре 2021 года Вячеслав Торчинский намеревался возглавить Пермскую художественную галерею и даже был представлен коллективу в качестве нового руководителя, однако протесты музейщиков России сорвали это назначение.

В Третьяковской галерее, как и в других крупнейших российских музеях, в начале 2023 года сменился руководитель: место Зельфиры Трегуловой заняла Елена Проничева, до этого возглавлявшая Политехнический музей.

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