Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Бывший пермский министр стал замдиректора Третьяковки
по строительству и эксплуатации
Вячеслав Торчинский будет представлен коллективу галереи 5 сентября
Во вторник, 5 сентября, в Государственной Третьяковской галерее состоится заседание директората, на котором коллективу будет представлен новый заместитель директора учреждения по строительству и эксплуатации. Источник в галерее подтвердил «Новому компаньону», что это будет бывший министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский.
Ранее сообщалось, что чиновник покинул свою недавнюю
должность в Министерстве экономического развития РФ.
Напомним, после увольнения из краевого правительства в
ноябре 2021 года Вячеслав Торчинский намеревался возглавить
Пермскую художественную галерею и даже был представлен коллективу в качестве
нового руководителя, однако протесты музейщиков России сорвали это назначение.
В Третьяковской галерее, как и в других крупнейших российских
музеях, в начале 2023 года сменился руководитель: место Зельфиры Трегуловой
заняла Елена Проничева, до этого возглавлявшая Политехнический музей.
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