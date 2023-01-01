Бывший глава краевого минкульта уволился из Минэкономразвития РФ Вячеслав Торчинский мог трудоустроиться в Третьяковской галерее Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Экс-министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский покинул Министерство экономического развития РФ. Об этом стало известно изданию «Коммерсантъ-Прикамье». В федеральном ведомстве сведения подтвердили.

Кроме того, по информации газеты, Вячеслав Торчинский уже мог устроиться на новую работу, а именно на должность заместителя директора Третьяковской художественной галереи по просветительской деятельности (ТХГ). Ранее этот пост занимала Татьяна Шершавицкая, но через три месяца она его оставила. Прежде Шершавицкая возглавляла департамент развития туризма в Минэке. А Вячеслав Торчинский был замдиректора этого департамента.

Напомним, бывший глава краевого минкульта (с 2018-го по конец 2021 года) устроился в Минэкономразвития в декабре 2022-го. До отъезда в Москву он успел поруководить Самарским драматическим театром и Пермским цирком.





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