Максим Артамонов В Перми из-за сообщения о бомбе эвакуировали школу «Мастерград» Анонимный звонок поступил утром Поделиться Твитнуть

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Утром 4 сентября в Дзержинском районе Перми была эвакуирована школа «Мастерград» на ул. Костычева 16. Здание покинули дети и педагоги. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на родителей школьников.

По предварительным данным, около 9:30 в школу позвонил неизвестный и сообщил о заложенном взрывном устройстве.

Учителей и детей срочно эвакуировали из здания учебного заведения.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, ранее министр образования Пермского края Раиса Кассина на заседании регионального правительства сообщила, что в этом году в Прикамье будет выделено 256 млн руб. на антитеррористическую безопасность в школах.

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