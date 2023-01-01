Люк с отметкой «нулевой километр» установили в театральном сквере Перми Поделиться Твитнуть

В пятницу, 1 сентября, в Перми состоялось открытие нового арт-объекта — люка с отметкой «нулевой километр». Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, по инициативе министерства транспорта Прикамья он был установлен АБЗ-1 — подрядчиком, который проводил ремонт ул. Ленина. Располагается новый арт-объект в сквере возле театра оперы и балета.

Люк установлен практически напротив Главпочтамта (ул. Ленина, 28), который считается в Перми географической точкой отсчёта — нулевым километром. Здесь установлен верстовой столб. От достопримечательности Перми до Москвы 1300 верст (или 1386,84 км). На верстовом столбе с одной стороны изображена цифра 0, а с другой — герб Почты России. Это место может по праву считаться историческим центром Перми.

Напомним, сегодня же на эспланаде был установлен ещё один арт-объект — «Полигональный медведь».

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