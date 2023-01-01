В Перми появился новый арт-объект «Полигональный медведь» Его установили 1 сентября на городской эспланаде Поделиться Твитнуть

Иван Петров

В Перми на эспланаде перед зданием Законодательного собрания 1 сентября установили новый арт-объект «Полигональный медведь». Полигональной формой называют геометрическую фигуру, состоящую из множества многоугольников, которые объединены в одно целое. Как отметили в пресс-службе краевого правительства, арт-объект создан по инициативе банка «Сбер».

Композиция имеет высоту 1,8 м, длину 3 м, её вес более 400 кг, она выполнена из нержавеющей стали и по стилистике соответствует облику медведя, изображённого на туристическом логотипе города.

Не случайно выбран и цвет скульптуры. На гербе Перми изображён именно серебряный медведь — как символ местных богатств. А ещё выбор цвета обусловлен тем, чтобы даже в пасмурную погоду его было хорошо видно.

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин, принявший участие в открытии арт-объекта, выразил уверенность, что фигура полюбится горожанам: с ней будут фотографироваться, а рядом — назначать свидания и деловые встречи.

«Благодарю компанию «Сбер» за такой подарок городу. Радует, что вы реализуете вместе с нами не только проекты в экономике, но и в социальной сфере, — сказал глава Прикамья. — На протяжении многих лет вы вкладываете много сил и средств в благоустройство и красоту Перми. Благодаря Сберу преобразилась пермская эспланада. Сегодня мы вместе работаем над проектом «Зелёное кольцо».

Вице-президент и председатель Волго-Вятского банка ПАО "Сбербанк" Пётр Колтыпин подчеркнул: «Понимаем важность социально значимых проектов для краевой столицы и с удовольствием в них участвуем. Нам есть ещё чем удивлять, есть планы по реализации новых проектов».

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