В Камской долине начался основной этап строительства детского реабилитационного центра Ввод в эксплуатацию намечен на 2025 год Поделиться Твитнуть

Министерство строительства Пермского края

В Перми на ул. Маршала Жукова, 39 в Камской долине на строительстве детского реабилитационного центра завершились все работы подготовительного этапа и началась установка свайного поля. Как сообщили в министерстве строительства Пермского края уже забито 439 из 576 свай (более 75%). Параллельно выполняется устройство земляного основания.

Напомним, центр будет рассчитан на 80 мест круглосуточного пребывания и 75 посещений дневного пребывания, он также будет работать с детьми раннего возраста. Ежегодно медреабилитацию смогут здесь проходить более 1,5 тыс. детей в сопровождении родителей.

Напомним, подрядчиком на проекте выступает ООО «РЕКОН СТРОЙ» (Пермь). С ним подписан контракт на сумму более 1 млрд руб.

Строительство центра входит в Адресную инвестиционную программу Пермского края, ввод в эксплуатацию намечен на сентябрь 2025 год.





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