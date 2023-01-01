Максим Артамонов Конкурс на строительство детского реабилитационного центра в Перми выиграло ООО «РЕКОН СТРОЙ» Учреждение должны ввести в эксплуатацию в 2025 году Поделиться Твитнуть

Макет здания детского реабилитационного центра/ Пресс-служба Минстроя Пермского края

Краевое минзакупок подвело итоги конкурса на строительства детского реабилитационного центра в Перми. Победителем признано ООО «РЕКОН СТРОЙ» (Пермь). В ближайшее время ожидается подписание контракта. Об этом сообщили в пресс-службе краевого минстроя.

В ведомстве пояснили, что реабилитационный центр будет разделен функционально на несколько зон. Также он рассчитан на 80 мест круглосуточного пребывания, 75 посещений дневного пребывания. Центр будет работать с детьми разного возраста.

Также подрядчик должен создать на участке безбарьерную среду, игровые площадки для детей по возрастам и для занятий игровыми видами спорта, стрельбы из лука, силовых адаптивных тренажёров и прогулочную зону.

Напомним, детский реабилитационный центр площадью 7,6 тыс. кв. м чиновники хотят построить по ул. Маршала Жукова, 39. Для строительства подрядчику предстоит перенести надземные сети ЛЭП и вырубить деревья.

Согласно техзаданию, работы должны начаться 6 июня этого года. Сдать объект в эксплуатацию планируется 5 сентября 2025 года.

Цена контракта — более 1 млрд руб.

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