Елена Синица Строительство детского реабилитационного центра в Перми оценили в 1 млрд рублей Стартовать работы должны 6 июня Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае объявили конкурс по поиску подрядчика, который займётся строительством детского реабилитационного центра в региональной столице. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.

Объект площадью 7,6 тыс. кв. м появится на ул. Маршала Жукова, 39. Центр должен быть рассчитан на 80 мест круглосуточного пребывания, а также на 75 мест дневного пребывания. Подрядчику предстоит также перенести надземные сети ЛЭП, вырубить деревья.

Согласно техническому заданию, стартовать работы должны 6 июня 2023 года, а завершиться — 5 сентября 2025 года.

Начальная (максимальная) цена контракта — 1,01 млрд руб. Итоги конкурса подведут 22 мая.

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