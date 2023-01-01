Началась обкатка трамвайных путей по улице Столбовой в Перми Запуск пассажирского движения на участке назовут позже Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Перми стартовала обкатка трамвайных путей по ул. Столбовой. Тестовые поездки по рельсам в районе пересечения с шоссе Космонавтов проводит специальный вагон-лаборатория «ВЛ-2». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Подвижной состав для обследования трамвайной инфраструктуры, помимо электродвигателей, оснащён дизельным генератором для автономного движения. В ходе тестовых поездок специалистам предстоит обследовать пути и контактную сеть на наличие возможных дефектов, а также провести полноценную обкату участка.

По результатам обследования будет названа дата запуска пассажирского движения на этом участке. Ранее сообщалось, что трамвайное движение на улицах Столбовой и Карпинского возобновится 1 сентября.

Напомним, реконструкция трамвайных путей ведётся в рамках строительство перехода «Карпинского—Крисанова» с обустройством двухуровневой развязки на ш. Космонавтов. Работы ведутся по заказу Управления автомобильных дорог и транспорта Пермского края.

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