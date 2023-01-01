Максим Артамонов В Перми 1 сентября откроется трамвайное движение по улице Карпинского Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба минтранса Пермского края

Работы по переустройству трамвайных путей на ул. Карпинского будут завершены 31 августа, а на следующий день там возобновится трамвайное движение. Об этом сообщили в пресс-службе краевого минтранса.

В ведомстве также добавили, что перед запуском трамвайного движения по реконструированному участку проедет трамвай-лаборатория, который всё проверит.

Движение по ул. Карпинского было закрыто с 1 мая, и первоначально сообщалось, что все работы будут выполнены до конца июня, но затем сроки продлевались. Переустройство трамвайных линий на ул. Карпинского проходит в рамках продления ул. Крисанова.

Проект предполагает строительство двухуровневой развязки на пересечении ул. Крисанова с ш. Космонавтов, а также четырёх полос для движения автотранспорта и перенос трамвайных путей с ул. Крылова на ул. Крисанова. Всё это необходимо для разгрузки нынешней ул. Карпинского, а также улиц Пушкина и Революции в районе Центрального рынка и улучшения транспортной связи центра и Индустриального района.

Строительство планируется завершить в два этапа — работы в рамках первого должны закончиться в 2024 году, а ввод объекта целиком анонсирован на 2025 год.

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