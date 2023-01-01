Перекрытие трамвайного движения по улице Карпинского продлено до 31 июля На участке реализуется масштабный проект по продлению улицы Крисанова Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Перекрытие трамвайного движения на участке от остановки «Улица Стахановская» до остановки «Центральный рынок» продлено до 31 июля. Ранее сообщалось, что движение на участке приостановлено до конца июня.

Как пояснили, в КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» Прикамья, ограничения связаны с работами по переустройству трамвайных линий в рамках продления ул. Крисанова.

В минтрансе попросили пассажиров с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Проект продления ул. Крисанова предполагает строительство двухуровневой развязки на пересечении ул. Крисанова с ш. Космонавтов, а также четырёх полос для движения автотранспорта и перенос трамвайных путей с ул. Крылова на ул. Крисанова. Всё это необходимо для разгрузки нынешней ул. Карпинского, а также улиц Пушкина и Революции в районе Центрального рынка и улучшения транспортной связи центра и Индустриального района.

Строительство планируется завершить в два этапа — работы в рамках первого должны закончиться в 2024 году, а ввод объекта целиком анонсирован на 2025 год.





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