Максим Артамонов С 1 мая в Перми временно ограничат движение трамваев по улице Карпинского Это связано со строительством новой автодороги Поделиться Твитнуть

Анна Орлова

В Перми с 1 мая будет закрыто движения для трамваев по ул. Карпинского. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Перми. Ограничение связано со строительными работами на перекрёстке ш. Космонавтов и ул. Столбовой. Движение на этом участке планируется возобновить летом.

С 1 мая трамвайные маршруты № 2 и 12 будут курсировать только в Индустриальном районе до остановки «Стахановское кольцо». А маршрут № 11 сообщением «М/р Висим — Пермь II» — по ул. Революции.

Автобусы № 3К будут курсировать от остановки «Улица Стахановская» до ЦУМа по улицам Стахановской, Карпинского, Столбовой, ш. Космонавтов, Пушкина, Борчанинова, Ленина, Комсомольскому проспекту.

Для компенсации трамвайного сообщения временно вводятся дополнительные рейсы автобуса № 3 с литерой «К», также будет увеличено количество автобусов на маршрутах № 13 и 40. Пассажиры также смогут воспользоваться автобусами № 11, 13, 27 и 62.

Пресс-служба администрации Перми

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