В Перми простились с погибшим в авиакатастрофе лётчиком Рустамом Каримовым
Он был вторым пилотом в разбившемся самолёте главы ЧВК «Вагнер»
В среду, 30 августа, в Перми похоронили 29-летнего Рустама Каримова. Он был вторым пилотом самолёта Embraer RA-02795, который разбился 23 августа в Тверской области. При крушении бизнес-джета погибли 10 человек, включая главу ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.
На прощании гроб с телом лётчика был закрыт. «Жаль, что не увидела сегодня в последний раз твоё личико, Рустечка. Ты видел, сколько было цветов около тебя? Ты всегда в наших сердцах...» — написала в соцсетях жена Рустама Каримова.
В комментариях пермяки выражают соболезнования женщине и оставляют слова поддержки.
Напомним, по факту крушения самолёта возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
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