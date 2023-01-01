В мэрии Перми назвали дату окончания работы городских фонтанов Их отключат ровно через месяц Поделиться Твитнуть

Фото: Театральный фонтан vk.com permfontan

Последним днём работы фонтанов в Перми в этом году станет 30 сентября, об этом perm.aif.ru напомнили в МКУ «Пермблагоустройство».

В ведомстве добавили, что до 5 октября все фонтаны города будут законсервированы на зимний период. Включить их снова планируется в мае 2024 года.

Напомним, ранее «Новый компаньон» писал, что дата окончания работы пермских фонтанов 30 сентября обозначена в контрактах с подрядчиком ООО «Фонтан».

Всего в Перми действуют 16 фонтанов: два на эспланаде (возле Театра-Театра и Заксобрания), по два в Саду им. 250-летия Перми (между ул. Ленина и ул. Окулова), в сквере у ДК им. Солдатова, а также на Бульваре им. Советской Армии по ул. Сибирской и по одному в сквере им. О. Новосёлова на ул. Хохрякова; в сквере им. Дзержинского на той же улице; в сквере Уральских добровольцев; в Театральном саду, на бульваре по Комсомольскому проспекту от ул. Белинского до ул. Чкалова, в сквере на ул. Розалии Землячки (сквер им. Юрия Калачникова), в парке культуры и отдыха им. Чехова, в сквере им. Александра Невского на ул. Ласьвинской.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.