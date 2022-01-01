Максим Артамонов В Перми определён подрядчик на содержание 16 городских фонтанов ООО «Фонтан» получит за работу 30,1 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Мэрия Перми определилась с подрядчиком, который будут заниматься эксплуатацией, обслуживанием и охраной городских фонтанов в 2023-2024 годах. На эти работы из бюджета будет выделено около 30 млн руб. Информация об итогах двух аукционов размещена на сайте госзакупок.

Конкурсы были объявлены в конце декабря прошлого года.

Первая закупка касается содержания двух фонтанов на эспланаде (возле Театра-Театра и Заксобрания). Начальная (максимальная) цена контракта составляла 13,7 млн руб. На конкурс заявилось четыре организации. Победителем по этой закупке признан участник с порядковым номером 1 — это ООО «Фонтан». Компания предложила выполнить работы за 13 млн 374 тыс. руб.

Цена по второму контракту (на обслуживание других городских фонтанов) составляла 16,9 млн руб. Победителем также признано ООО «Фонтан», предложившее цену в 16 млн 744 тыс. руб. Всего в конкурсе приняло участие шесть компаний.

Подрядчик должен содержать в порядке 14 пермских фонтанов: по два из них расположены в Саду им. 250-летия Перми (между ул. Ленина и ул. Окулова), в сквере у ДК им. Солдатова, а также на Бульваре им. Советской Армии по ул. Сибирской и по одному в сквере им. О. Новосёлова на ул. Хохрякова; в сквере им. Дзержинского на той же улице; в сквере Уральских добровольцев; в Театральном саду, на бульваре по Комсомольскому проспекту от ул. Белинского до ул. Чкалова, в сквере на ул. Розалии Землячки (сквер им. Юрия Калачникова), в парке культуры и отдыха им. Чехова, в сквере им. Александра Невского на ул. Ласьвинской.

Согласно техзаданию, пермские фонтаны должны работать с 1 мая по 30 сентября, при этом с 15 апреля должна начаться подготовка к запуску, а работы по консервации на зиму победитель аукционов должен провести до 5 октября.

В техзадании на обслуживание фонтанов на эспланаде также сказано, что подрядчик обязан за свой счёт разработать и установить пять новых мелодий музыкального сопровождения и пять новых программ режима работы светового и водного шоу.

Фонтаны будут работать по будням с 12:00 до 24:00, а в праздники и выходные — с 9:00 до 01:00. Подсветка фонтанов должна включаться с 20:00.

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