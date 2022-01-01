Олег Антонов Власти Перми ищут подрядчиков на содержание 16 городских фонтанов Стоимость двух контрактов может составить 30 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Администрация Перми в конце декабря объявила о проведении двух аукционов на поиск подрядчиков, которые займутся эксплуатацией, обслуживанием и охраной городских фонтанов в 2023-2024 годах.

Первая закупка объявлена на содержание двух фонтанов на эспланаде (возле Театра-Театра и Заксобрания). Заявки принимаются до 9 января. Максимальная цена контракта — 13,7 млн руб.

Второй аукцион, почти на 17 млн руб., должен выявить исполнителя работ по обслуживанию 14 пермских фонтанов: по два из них расположены в Саду им. 250-летия Перми между ул. Ленина и ул. Окулова, в сквере у ДК им. Солдатова, а также на Бульваре им. Советской Армии по ул. Сибирской и по одному в сквере им. О. Новоселова на ул. Хохрякова; в сквере им. Дзержинского на той же улице; в сквере Уральских добровольцев; в Театральном саду, на бульваре по Комсомольскому проспекту от ул. Белинского до ул. Чкалова, в сквере им. Розалии Землячки (переименован в сквер им. Юрия Калачникова), в парке культуры и отдыха им. Чехова, в сквере им. Александра Невского на ул. Ласьвинской. Заявки принимаются до 10 января.

Согласно техзаданию, пермские фонтаны должны работать с 1 мая по 30 сентября, при этом с 15 апреля должна начаться подготовка к запуску, а работы по консервации на зимний период необходимо провести до 5 октября.

Режим работы фонтанов в будни с 12:00 до 24:00, в праздники и выходные — с 9:00 до 01:00. Подсветка фонтанов должна включаться с 20:00.

В техзадании на обслуживание фонтанов на эспланаде сказано, что подрядчик должен за свой счёт разработать и установить 5 новых мелодий музыкального сопровождения и установить 5 новых программ режима работы светового и водного шоу.

Победитель другого аукциона также за свой счёт должен установить по одной программе светового и водного шоу на фонтанах в парке им. Чехова; на бульварной части Компроса, в сквере им. Дзержинского и на бульваре Советской Армии.

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