В спецоперации погиб 24-летний житель Пермского края Вячеслав Моисеев Он был призван на СВО в рамках частичной мобилизации Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В ходе специальной военной операции на Украине погиб житель Добрянского городского округа Прикамья Вячеслав Моисеев. Информация о гибели солдата пришла в администрацию округа 30 августа, сообщили власти.

Вячеслав родился в п. Скальный Чусовского района в апреле 1999 года. Затем переехал в д. Залесная, учился в школе Полазны, по её окончанию в 2015 году поступил в Автодорожный техникум, где выучился на автослесаря.

В 2019-2020 годах Вячеслав служил в военно-морском флоте, получил звание «старший матрос». После армии работал в ГБР, потом в автоцентре. В июле прошлого года Вячеслав женился, у него родился сын Матвей.

В сентябре того же года Вячеслава призвали в рамках частичной мобилизации. Погиб молодой человек 25 августа 2023 года.

«Вячеслав Андреевич был целеустремлённым, жизнерадостным, отзывчивым, добродушным человеком. Администрация Добрянского городского округа выражает глубокие соболезнования родным и близким Вячеслава Андреевича. Скорбим вместе с вами. Пусть поддержка друзей и всех добрянцев поможет перенести вам тяжесть невосполнимой утраты», — говорится в сообщении.

О дате и месте похорон Вячеслава Моисеева будет сообщено дополнительно.

Ранее сообщалось, что в ходе СВО погиб уроженец Чусового Пермского края 21-летний Иван Ункенфуг. Его похоронили 26 августа.

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