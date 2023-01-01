Максим Артамонов В спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Чусового Иван Ункенфуг Поделиться Твитнуть

Иван Ункенфуг

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По сообщению главы Чусовского городского округа Сергея Белова, в ходе российской спецоперации на территории Украины погиб уроженец Чусового Пермского края 21-летний Иван Ункенфуг.

Его похоронили 26 августа в Чусовом. Глава муниципалитета выразил соболезнования родным, близким и друзьям погибшего.

Сообщается, что в 2018 году Иван Ункенфуг закончил 9 классов школы № 11 и поступил в Чусовской индустриальный техникум по специальности «Техническая эксплуатация и обслуживание электрооборудования». В конце ноября 2020 года он написал заявление на отчисление из техникума, а 4 июня 2021 года был призван на срочную военную службу.

Он погиб 15 августа. При каких обстоятельствах, местные власти не уточнили. Ивана Ункенфуга посмертно наградили Орденом мужества.

Ранее сообщалось, что во время спецоперации на территории Украины убили уроженца Березников младшего сержанта Александра Ежова. Его похоронят 31 августа.

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