Максим Артамонов
В спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Пермского края Александр Ежов
Его похоронят 31 августа на родине
Во время спецоперации на территории Украины убили уроженца Березников младшего сержанта Александра Ежова. Об этом сообщается на официальной странице местной администрации в соцсети ВКонтакте.
Александр Ежов окончил школу №10, профессию автомеханика получил в училище. С 1996 по 1999 год он служил в российская армии, принимал участие в военных действиях в зоне Грузино-Абхазского конфликта.
С 1999 года он работал на Березниковском содовом заводе водителем в военизированном газоспасательном отряде.
На СВО Александр Ежов был командиром отделения связи. При каких обстоятельствах он погиб, в мэрии не уточнили.
Похороны состоятся 31 августа.
Родным, близким и коллегам Александра Ежова администрация Березников выразила соболезнования.
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