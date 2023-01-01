Максим Артамонов В спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Пермского края Александр Ежов Его похоронят 31 августа на родине Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Березников

Во время спецоперации на территории Украины убили уроженца Березников младшего сержанта Александра Ежова. Об этом сообщается на официальной странице местной администрации в соцсети ВКонтакте.

Александр Ежов окончил школу №10, профессию автомеханика получил в училище. С 1996 по 1999 год он служил в российская армии, принимал участие в военных действиях в зоне Грузино-Абхазского конфликта.

С 1999 года он работал на Березниковском содовом заводе водителем в военизированном газоспасательном отряде.

На СВО Александр Ежов был командиром отделения связи. При каких обстоятельствах он погиб, в мэрии не уточнили.

Похороны состоятся 31 августа.

Родным, близким и коллегам Александра Ежова администрация Березников выразила соболезнования.

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