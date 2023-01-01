Улице в Мотовилихе присвоили имя погибшего героя СВО Владислава Гачегова Он был выпускником Пермской кадетской школы Поделиться Твитнуть

Владислав Гачегов

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Сегодня в Перми прошёл Общественный совет по топонимике. Члены совета поддержали инициативу Пермской кадетской школы №1 им. Суворова. Её директор Марат Валиев предложил одной из улиц в Мотовилихе присвоить имя старшего лейтенанта Владислава Гачегова — пермского участника спецоперации, награждённого Орденом Мужества. Об этом в своём телеграм-канале сообщил мэр Перми Эдурад Соснин.

Как рассказал Марат Валиев, Владислав был очень целеустремленным учеником, занимался карате, был активным участником патриотических мероприятий. После окончания школы служил командиром девятой десантно-штурмовой роты 104-го гвардейского Краснознамённого десантно-штурмового полка. В боях СВО проявлял мужество, героизм и отвагу. Он был верным товарищем для своих бойцов и погиб, выполняя воинский долг.

Новая улица появится в микрорайоне Вышка-2, где в рамках проекта комплексной застройки возведут ЖК «Патриот». Концепция жилого комплекса предполагает увековечивание имён современных героев, участвовавших в специальной военной операции на Украине.

«Считаю, что такой способ сохранения памяти о Владиславе Гачегове станет одним из шагов на пути воспитания у новых поколений любви к своей Родине. Его имя станет частью нашего города, нашей общей истории», — прокомментировал решение совета пермский градоначальник.

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